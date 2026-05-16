Число сбитых украинских БПЛА у Москвы выросло до 36

Средства противовоздушной обороны Минобороны перехватили и уничтожили ещё один беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбила один беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал градоначальник в своём канале в МАКСЕ.

С начала текущих суток это уже 36-й дрон, уничтоженный на подступах к городу. Жертв и разрушений нет. Столичные службы продолжают работать в штатном режиме.

Ранее сообщалось о массированной атаке БПЛА ВСУ. Силы ПВО за пять часов (с 15:00 до 20:00 мск) сбили 89 украинских дронов самолётного типа. Беспилотники уничтожались над Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Брянской, Орловской, Владимирской, Смоленской, Тульской областями и Московским регионом.