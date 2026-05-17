Двое мужчин погибли в результате падения обломков БПЛА ВСУ на дом в Мытищах

Двое мужчин погибли в деревне Погорелки в подмосковных Мытищах после падения обломков украинского беспилотника на дом. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.







«Двое мужчин погибли в деревне Погорелки (Мытищи). Там обломки БПЛА попали в строящийся дом. На месте работают все службы. От обломков повреждения получил ещё один дом — там пострадавших нет», — уточняется в сообщении.

Всего в нескольких муниципалитетах Подмосковья зафиксированы последствия атаки БПЛА. В микрорайоне Старбеево в Химках беспилотник попал в частный дом. Погибла женщина, ещё один человек остаётся под завалами.

В Красногорске в микрорайоне Путилково повреждены несколько квартир в многоквартирном доме после попадания беспилотника. Жители не пострадали. В Истре удары пришлись по многоквартирному дому в Дедовске на улице Космонавтов и шести частным домам в посёлке Агрогородок. По предварительным данным, ранения получили трое мужчин и женщина. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Кроме жилых домов, атакам подверглись инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов области. На всех адресах продолжают работать пожарные, сотрудники МЧС, полиции и представители местных администраций.

По предварительной информации, в результате атаки беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Москву пострадали двенадцать человек. Силы ПВО Минобороны продолжают отражать массированную атаку. За последние сутки сбито более 120 БПЛА.