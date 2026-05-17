Системы ПВО сбили ещё шесть украинских беспилотников на подлёте к Москве

Системы противовоздушной обороны России перехватили ещё шесть украинских беспилотных летательных аппаратов на подлёте к столице. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбили шесть беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — пишет он.