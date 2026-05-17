Группировка «Запад» сообщила об уничтожении 68 квадрокоптеров ВСУ за сутки

Подразделения группировки войск «Запад» за сутки ликвидировали 68 тяжёлых боевых квадрокоптеров Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил начальник пресс-центра «Запада» Леонид Шаров.

Он уточнил, что расчёты ПВО и мобильные огневые группы сбили в воздухе 91 беспилотник самолётного типа. Помимо этого, военные уничтожили 52 пункта управления беспилотной авиацией противника. Также под удар попали две станции спутниковой связи Starlink и два полевых склада боеприпасов. Все цели поражены в зоне ответственности группировки.

Ранее сообщалось, что силы ПВО Минобороны России продолжают отражать атаки беспилотников Вооружённых сил Украины на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё десяти дронов. На местах падения обломков выявили незначительные повреждения. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб ведут работу на местах происшествий. Общее число ликвидированных беспилотников достигло 112.