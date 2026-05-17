17 мая, 04:10

Воробьёв сообщил об атаке БПЛА ВСУ на инфраструктурные объекты в Подмосковье

Обложка © Telegram / Воробьёв LIVE

Инфраструктурные объекты в ряде муниципалитетов Московской области подверглись атаке беспилотников. Об этом сообщил местный губернатор Андрей Воробьёв.

«Начиная с 3 часов утра силы ПВО отражают крупную атаку БПЛА на столичный регион. Атакованы инфраструктурные объекты в нескольких муниципалитетах. На всех адресах продолжают работу пожарные, сотрудники МЧС, полиции и администраций», — пишет Воробьёв.

В Химках женщина погибла при ударе БПЛА, ещё один человек находится под завалами

А ранее в подмосковной деревне Погорелки двое мужчин погибли в результате падения обломков украинского беспилотника на дом. В Красногорске, в микрорайоне Путилково, после падения беспилотника повреждены несколько квартир в многоквартирном доме. Люди не пострадали. В Истре также зафиксированы удары: в Дедовске на улице Космонавтов пострадал многоквартирный дом, а в посёлке Агрогородок — шесть частных домов. По предварительным данным, ранения получили трое мужчин и женщина. Ещё один частный дом загорелся после падения БПЛА в деревне Субботино Наро-Фоминского округа. По предварительной информации, пострадавших нет.

Тимур Хингеев
