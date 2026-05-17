В Лобне обломки дрона упали на территорию поликлиники

В Лобне Московской области на территорию поликлиники упали обломки сбитого беспилотника. Пострадавших в результате инцидента нет. О происшествии сообщила глава города Анна Кротова.

«Посетила поликлинику на Красной Поляне. На её территорию упали обломки сбитого беспилотника», — написал она.

Здание медицинского учреждения не получило повреждений, включая окна и фасад. Несмотря на инцидент, работа поликлиники продолжается в штатном режиме. Для жителей организован дополнительный приём. Врач ведёт приём в кабинете неотложной помощи до 20:00 по адресу: улица Краснополянская, 34.

Ранее сообщалось, что жительница Лобни получила осколочные ранения при атаке беспилотника, ей оказали необходимую медицинскую помощь. Также был зафиксирован ущерб жилой инфраструктуре.