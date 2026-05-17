При атаке дрона ВСУ в Лобне женщина получила осколочные ранения

В Лобне Московской области в результате падения обломков беспилотников и взрывной волны пострадала женщина. Повреждены жилые дома и автомобили. О ситуации сообщила глава города Анна Кротова.

В результате происшествия повреждения получили около пяти многоквартирных домов. В квартирах и на балконах выбиты стёкла. Также пострадали порядка двадцати автомобилей, припаркованных во дворах.

«К счастью, обошлось без погибших. Есть одна пострадавшая: женщина получила осколочные ранения, ей оказана вся необходимая медицинская помощь», — написала она.

На месте развёрнут оперативный штаб, в работе задействованы экстренные службы. Власти пообещали поддержку жителям, чьё имущество было повреждено.

Ранее в Сергиевом Посаде Московской области зафиксировали последствия падения обломков беспилотника. Инцидент привёл к повреждению частного имущества, однако обошёлся без пострадавших.