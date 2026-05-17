Ночная атака БПЛА на Россию стала самой масштабной в этом году, сбито 556 дронов

Ночная атака беспилотников 17 мая стала самой массовой в текущем году — над регионами России было перехвачено и уничтожено 556 аппаратов. Данные основаны на сводках Министерства обороны РФ.

Ранее сопоставимая по масштабу атаки фиксировалась 7 мая, когда сообщалось о перехвате 347 БПЛА. Ещё раньше, 25 марта, силы ПВО уничтожили и подавили 389 беспилотников, а 10 марта — 337 аппаратов.

Напомним, в результате атаки на Московский регион три человека погибли (один в Химках и два в Мытищах) и 17 пострадали. Атака на столицу и область стала крупнейшей за год.