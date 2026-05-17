17 мая, 06:31

Ночная атака дронов на Москву стала рекордной по числу сбитых целей за год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / FoxPictures

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую крупную воздушную атаку с применением дронов более чем за год. Такие данные следуют из подсчётов ТАСС, основанных на заявлениях мэра Сергея Собянина.

Начиная с полуночи силы противовоздушной обороны уничтожили 81 аппарат. Всего же за последние сутки этот показатель превысил 120 единиц.

Предыдущий рекорд текущего года был установлен 14 марта. Тогда градоначальник отчитался о ликвидации 65 беспилотников.

Через день, 15 марта, военные сбили на подлёте к городу 54 дрона, а утром 16 марта — ещё 42. Седьмого мая силы ПВО нейтрализовали 61 цель.

В минувшем году самая массированная атака произошла 11 марта. Как уточнял Собянин, тогда удалось отразить налет 74 аппаратов непосредственно у границ Москвы, а на разных рубежах счёт шел на сотни боевых машин.

Помимо этого, крупные инциденты фиксировались 5–7 мая 2025 года (55 сбитых дронов) и 22–23 сентября, когда в небе над регионом было уничтожено 46 целей.

Напомним, что всего за ночь силы ПВО сбили 556 беспилотников. Это произошло в небе над 15 регионами России.

Дарья Денисова
