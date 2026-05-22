22 мая, 07:54

СК возбудил дело о теракте после атаки на колледж в Старобельске

Обложка © МАХ/Леонид Пасечник

Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после атаки на общежитие колледжа в Старобельске Луганской Народной Республики. О решении сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она сообщила, что Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело о теракте по части 3 статьи 205 УК РФ.

Напомним, в результате атаки дронов ВСУ на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛН пострадали 37 человек, один погиб. Восьмерых пострадавших госпитализировали, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. В СК заявили, что ВСУ прицельно били по колледжу четырьмя дронами.

Милена Скрипальщикова
