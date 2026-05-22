ВСУ прицельно били по общежитию колледжа в Старобельске четырьмя дронами

ВСУ прицельно били по общежитию колледжа и общежития в Старобельске ЛНР, где в тот момент находилось 86 учащихся и 1 работник. Противник направил на обраозвательное учреждение 4 дрона самолётного типа. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«22 мая в ночное время вооружённые формирования Украины с помощью четырёх беспилотных летательных аппаратов самолётного типа прицельно нанесли удар по административным зданиям и общежитию старобельского колледжа», — сказала она.

Напомним, в Старобельске прилёты украинских БПЛА пришлись по зданиям профколледжа — учебному корпусу и общежитию. Внутри в это время спали дети от 14 до 18 лет. После взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами, пока удалось извлечь троих. Спасатели продолжают работы на месте разрушений. Уже известно об одном погибшем и 35 пострадавших.