Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
22 мая, 06:36

Из-под завалов общежития в Старобельске спасли трёх человек после атаки ВСУ

В Старобельске Луганской Народной Республики спасатели достали из-под завалов общежития трёх человек после удара украинского беспилотника. О ходе спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-под завалов общежития в Старобельске спасли трёх человек после атаки ВСУ. Видео © VK / ГУ МЧС России по ЛНР

«На данный момент спасателями МЧС России из-под завалов извлечены три человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и лечения. После удара конструкция здания частично обрушилась. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты разбирают завалы и проверяют возможные места нахождения людей.

ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, погибла 17-летняя девушка
ВСУ атаковали рейсовый автобус в ЛНР, погибла 17-летняя девушка

Напомним, что в Старобельске ЛНР под удар попали здания профессионального колледжа — учебный корпус и общежитие. В момент атаки внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После взрывов часть конструкций обрушилась, что привело к разрушениям внутри помещений.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР

Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • МЧС России
  • Происшествия
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar