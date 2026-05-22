В Старобельске Луганской Народной Республики спасатели достали из-под завалов общежития трёх человек после удара украинского беспилотника. О ходе спасательной операции сообщили в пресс-службе МЧС России.

Из-под завалов общежития в Старобельске спасли трёх человек после атаки ВСУ. Видео © VK / ГУ МЧС России по ЛНР

«На данный момент спасателями МЧС России из-под завалов извлечены три человека», — говорится в сообщении.

Пострадавших передали бригаде скорой медицинской помощи для дальнейшего осмотра и лечения. После удара конструкция здания частично обрушилась. На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Специалисты разбирают завалы и проверяют возможные места нахождения людей.

Напомним, что в Старобельске ЛНР под удар попали здания профессионального колледжа — учебный корпус и общежитие. В момент атаки внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После взрывов часть конструкций обрушилась, что привело к разрушениям внутри помещений.