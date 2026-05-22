Глава ЛНР Пасечник показал фото с места удара ВСУ по колледжу в Старобельске
Обложка © МАХ / Леонид Пасечник
Появились фото разрушений после атаки Вооружённых сил Украины на здания колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики. Фотографии разместил руководитель региона Леонид Пасечник в своём канале в мессенджере МАХ.
Как видно на кадрах, несколько строений получили серьёзные повреждения, практически повсеместно выбиты стёкла в оконных проёмах. В отдельных объектах огонь до сих пор не потушен.
Напомним, в Старобельске прилёты украинских БПЛА пришлись по зданиям профколледжа — учебному корпусу и общежитию. Внутри находились 86 ребят от 14 до 18 лет. После взрывов обрушились части конструкций, что вызвало масштабные разрушения внутри помещений. Спасатели продолжают работы на месте разрушений. Из-под завалов извлечь и спасти три человека. Их передали медицинским работникам для дальнейшего осмотра и оказания помощи. В результате атаки 35 человек пострадали, один погиб.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.