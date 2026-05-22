Один человек погиб при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

В Старобельске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ и последующего обрушения здания погиб один человек. О гибели сообщили в МЧС по региону.

Тело обнаружили при разборе разрушенного общежития после удара беспилотников. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте обрушения. Используется как ручной труд, так и инженерная техника для разбора завалов.

Также удалось установить местонахождение ещё трёх человек. Их поиски и извлечение продолжаются. Ситуация на месте остаётся сложной, работы ведутся непрерывно.

Ранее сообщалось, что в Старобельске Луганской Народной Республики спасатели продолжают работы на месте разрушенного общежития после удара беспилотника. Из-под завалов удалось извлечь троих человек. Пострадавших передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания помощи.