Один человек погиб при атаке ВСУ на колледж в Старобельске
Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР
В Старобельске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ и последующего обрушения здания погиб один человек. О гибели сообщили в МЧС по региону.
Тело обнаружили при разборе разрушенного общежития после удара беспилотников. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте обрушения. Используется как ручной труд, так и инженерная техника для разбора завалов.
Также удалось установить местонахождение ещё трёх человек. Их поиски и извлечение продолжаются. Ситуация на месте остаётся сложной, работы ведутся непрерывно.
Ранее сообщалось, что в Старобельске Луганской Народной Республики спасатели продолжают работы на месте разрушенного общежития после удара беспилотника. Из-под завалов удалось извлечь троих человек. Пострадавших передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания помощи.
