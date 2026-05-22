22 мая, 07:11

Один человек погиб при атаке ВСУ на колледж в Старобельске

Обложка © VK / ГУ МЧС России по ЛНР

В Старобельске Луганской Народной Республики в результате атаки ВСУ и последующего обрушения здания погиб один человек. О гибели сообщили в МЧС по региону.

Тело обнаружили при разборе разрушенного общежития после удара беспилотников. Спасатели продолжают поисково-спасательные работы на месте обрушения. Используется как ручной труд, так и инженерная техника для разбора завалов.

Также удалось установить местонахождение ещё трёх человек. Их поиски и извлечение продолжаются. Ситуация на месте остаётся сложной, работы ведутся непрерывно.

Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим при ударе по колледжу в ЛНР

Ранее сообщалось, что в Старобельске Луганской Народной Республики спасатели продолжают работы на месте разрушенного общежития после удара беспилотника. Из-под завалов удалось извлечь троих человек. Пострадавших передали медикам для дальнейшего осмотра и оказания помощи.

Милена Скрипальщикова
