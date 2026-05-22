Прокуратура взяла на контроль помощь пострадавшим при ударе по колледжу в ЛНР

В Луганской Народной Республике прокуратура контролирует соблюдение прав пострадавших после удара по зданиям Старобельского профессионального колледжа. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

«Прокуратурой региона взято на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им всесторонней помощи», — говорится в сообщении.

Прокурор Старобельского района Дмитрий Солонина лично контролирует ситуацию на месте происшествия. Для обращений граждан и пострадавших открыта горячая линия, через которую можно сообщить о проблемах и получить юридическую поддержку. В прокуратуре подчеркнули, что все обращения будут рассматриваться в оперативном порядке, а ситуация остаётся под постоянным контролем.

Ранее сообщалось, что в Старобельске Луганской Народной Республики под удар попали учебный корпус и общежитие профессионального колледжа. Украинские беспилотники атаковали здания ночью, когда внутри находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После взрывов произошло частичное обрушение конструкций.