22 мая, 07:17

Захарова высказалась об атаке на колледж в ЛНР: Террористы бьют по детям

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nikolay Androsov

Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад при этом живодёрски молчит. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР.

«Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Молчат все», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что особенно живодёрски это молчание демонстрирует лица, которые регулярно заслушивают фейки режима Владимира Зеленского о якобы украденных Россией детях.

Мирошник: Под завалами колледжа в ЛНР после удара ВСУ могут быть 18 человек

Напомним, в ЛНР 35 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу и общежитию, где спали дети. Из-под завалов спасли трёх человек. Один человек погиб.

Дарья Денисова
