Захарова высказалась об атаке на колледж в ЛНР: Террористы бьют по детям

Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад при этом живодёрски молчит. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР.

«Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Молчат все», — сказала Захарова.

Представитель МИД добавила, что особенно живодёрски это молчание демонстрирует лица, которые регулярно заслушивают фейки режима Владимира Зеленского о якобы украденных Россией детях.