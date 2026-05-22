Захарова высказалась об атаке на колледж в ЛНР: Террористы бьют по детям
Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением, а Запад при этом живодёрски молчит. Об этом ТАСС заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя атаку ВСУ на здания Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР.
«Террористы бьют по детям прицельно и с наслаждением. Вспомнила, как нацисты расправились со школьниками в Керчи в годы Великой Отечественной войны. Молчат все», — сказала Захарова.
Представитель МИД добавила, что особенно живодёрски это молчание демонстрирует лица, которые регулярно заслушивают фейки режима Владимира Зеленского о якобы украденных Россией детях.
Напомним, в ЛНР 35 человек пострадали при ударе ВСУ по колледжу и общежитию, где спали дети. Из-под завалов спасли трёх человек. Один человек погиб.
