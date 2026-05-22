Мирошник: Под завалами колледжа в ЛНР после удара ВСУ могут быть 18 человек
Обложка © МАХ / Леонид Пасечник
После атаки беспилотников на колледж в Старобельске под завалами могут оставаться до 18 студентов и преподавателей. О ситуации в Луганской Народной Республике рассказал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«Под завалами могут находится до 18 пострадавших из числа студентов и преподавателей вуза. По словам очевидцев, на территории филиала «чудовищные разрушения», — отметил дипломат.
Основной удар пришёлся по учебному корпусу и общежитию филиала вуза. Спасатели продолжают разбирать завалы и уточнять число людей, которые могут оставаться под обломками.
Ранее сообщалось, что Прокуратура Луганской Народной Республики взяла под контроль ситуацию после удара по зданиям Старобельского профессионального колледжа. Напомним, в результате удара пострадали 35 человек. Всего в колледже в этот момент находились 86 детей в возрасте от 14 до 18 лет.
