22 мая, 12:51

В ООН заявили, что «видели сообщения» об ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что «видели сообщения» о нанесённом Вооружёнными силами Украины ударе по зданию колледжа в Старобельске. В ответ на запрос РИА «Новости» официальный предлставитель женевского офиса организации Шабия Манту уточнила, что на данный момент собранной информации недостаточно для окончательных выводов.

В организации отметили, что им известно о поступающих сообщениях относительно этого инцидента, и сейчас они занимаются сбором дополнительных материалов для более полной оценки случившегося.

Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию в ЛНР, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, ещё 39 пострадали. Под завалами до сих пор могут находиться люди. СК возбудил дело о теракте. Позже, уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений в международные структуры после обстрела колледжа и общежития в Старобельске

Вероника Бакумченко
