В ООН заявили, что «видели сообщения» об ударе ВСУ по общежитию с детьми в ЛНР

В Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что «видели сообщения» о нанесённом Вооружёнными силами Украины ударе по зданию колледжа в Старобельске. В ответ на запрос РИА «Новости» официальный предлставитель женевского офиса организации Шабия Манту уточнила, что на данный момент собранной информации недостаточно для окончательных выводов.

В организации отметили, что им известно о поступающих сообщениях относительно этого инцидента, и сейчас они занимаются сбором дополнительных материалов для более полной оценки случившегося.