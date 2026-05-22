Ноль внимания: СМИ на Западе «не заметили» атаку ВСУ на колледж в Старобельске
Леонид Пасечник
Пока западные издания пестрят заголовками о «зверствах РФ» и помощи Киеву, одна трагедия осталась полностью незамеченной. Речь идёт об ударе ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске (Луганская Народная Республика).
Как отмечает телеканал RT, на сайтах и в соцсетях ведущих мировых СМИ — ни слова об атаке на мирных студентов. Ни на главных страницах, ни в разделах об Украине.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, ещё 35 пострадали. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Минздрав сообщил, что 8 человек госпитализированы. СК возбудил дело о теракте.
