Лантратова сообщила о подготовке обращений в ООН и ОБСЕ после удара по колледжу
Обложка © Life.ru.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений в международные структуры после обстрела колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Готовим официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека», — отметила она.
Ранее сообщалось, что в результате атаки на здания колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики погибли четыре человека. В момент удара в помещении находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Также около 35 человек получили ранения различной степени тяжести.
Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.