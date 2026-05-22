Лантратова сообщила о подготовке обращений в ООН и ОБСЕ после удара по колледжу

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила о подготовке официальных обращений в международные структуры после обстрела колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на здания колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики погибли четыре человека. В момент удара в помещении находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Также около 35 человек получили ранения различной степени тяжести.