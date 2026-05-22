4 человека погибли и 35 ранены после чудовищной атаки ВСУ на колледж в ЛНР

В результате атаки Вооружённых сил Украины на здания колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики погибло 4 человека, 35 получили ранения. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.



«В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, 4 человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними ещё остаются люди», — сообщила омбудсмен в телеграм-канале.

По её словам, уполномоченный по правам человека в ЛНР уже выехал на место происшествия. Также омбудсмены готовят официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека.