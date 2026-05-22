4 человека погибли и 35 ранены после чудовищной атаки ВСУ на колледж в ЛНР
Последствия обстрела общежития с детьми в Старобельске. Фото © МАХ / Леонид Пасечник
В результате атаки Вооружённых сил Украины на здания колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики погибло 4 человека, 35 получили ранения. Такие данные привела уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.
«В момент удара там находились 86 подростков от 14 до 18 лет. По предварительным данным, 4 человека погибли, 35 детей получили ранения разной тяжести. Спасатели продолжают разбирать завалы — под ними ещё остаются люди», — сообщила омбудсмен в телеграм-канале.
По её словам, уполномоченный по правам человека в ЛНР уже выехал на место происшествия. Также омбудсмены готовят официальные письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека.
Напомним, ночью 22 мая ВСУ целенаправленно ударили по зданиям профколледжа в Старобельске — учебному корпусу и общежитию. Внутри в это время спали дети от 14 до 18 лет — всего 86 учащихся. После взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. В результате пострадало 37 человек, трое из них находятся в тяжёлом состоянии. Также под завалами могут оставаться до 18 студентов и преподавателей. Спасатели продолжают работы на месте разрушений.
