После атаки ВСУ на колледж в Старобельске (ЛНР) госпитализированы восемь человек. Об этом сообщили в Минздраве РФ.

Уточняется, что трое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. Помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов добавил, что амбулаторную помощь получили 29 человек. Таким образом общее число пострадавших выросло до 37.

Федеральный центр медицины катастроф ведёт координацию оказания помощи всем пострадавшим.

Напомним, утром 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжа Луганского педуниверситета в ЛНР, когда там находилось более 80 несовершеннолетних. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев прицельно бьёт по детям, а Запад живодёрски молчит.