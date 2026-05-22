22 мая, 14:25

Путин: При атаке ВСУ на колледж в Старобельске погибли шесть человек

Число жертв после удара по колледжу в Старобельске достигло шести человек, ещё 15 считаются пропавшими без вести. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Времени героев» в Кремле.

«На данный момент известно о том, что 6 человек погибли, 39 пострадали, 15 числятся пропавшими без вести», — сказал он.

Информация о разрушениях и пострадавших продолжает уточняться по мере работы экстренных служб.

Ранее сообщалось, что состояние 18-летнего пострадавшего после атаки на колледж в Старобельске остаётся крайне тяжёлым. Медики продолжают бороться за его жизнь. Специалисты отмечают, что повреждения конечности оказались настолько серьёзными, что рассматривается вопрос ампутации.

Напомним, трагедия в Старобельске разыгралась 22 мая. Украинские военные атаковали здание, где проживали студенты местного колледжа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье о теракте. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова сообщила, что под завалами рухнувших учебного корпуса и общежития могут оставаться до 18 человек.

Милена Скрипальщикова
