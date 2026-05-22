МИД РФ: Киевский режим открыл новую страницу конфликта террором против детей
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Атака на Старобельск, по оценке МИД России, стала переходом к новой странице вооружённого конфликта. Об этом говорится в заявлении ведомства.
«Киевский режим, терпящий поражение на поле боя, открывает новую страницу в вооружённом конфликте, разворачивая открытый бесчеловечный террор против беззащитных детей», — указано в заявлении.
Ранее сообщалось, что пожар на территории колледжа в Старобельске в ЛНР был полностью локализован после атаки беспилотников. Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, ещё 39 пострадали. СК возбудил дело о теракте.
