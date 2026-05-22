В Старобельске ликвидировали открытое горение в колледже после атаки БПЛА

В Старобельске в ЛНР пожарные ликвидировали открытое горение на территории колледжа, возникшее после атаки беспилотников. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

Возгорание произошло на территории учебного заведения после удара беспилотных летательных аппаратов. На место были направлены экстренные службы для ликвидации последствий. Огонь охватил здания колледжа, общая площадь пожара достигла около 1,3 тысячи квадратных метров. Спасателям удалось полностью остановить открытое горение, после чего начались работы по проливке и разбору конструкций.

Ранее сообщалось, что в Старобельске в ЛНР продолжаются поисково-спасательные работы после удара, в результате которого пострадали дети. Под завалами зданий колледжа и общежития могут оставаться до 18 несовершеннолетних.

Напомним, 22 мая ВСУ атаковали здание в Старобельске, где проживали студенты колледжа. Погибли как минимум четыре человека. К двум часам дня количество пострадавших детей достигло 39, из них девять госпитализированы, трое находятся в тяжелом состоянии. Следственный комитет квалифицировал произошедшее как теракт.