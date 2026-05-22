Под завалами колледжа в ЛНР могут находиться 18 детей, сообщила Львова-Белова

Под завалами колледжа и общежития в Старобельске могут быть до 18 пострадавших. Об этом в Telegram-канале сообщила уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

«На месте продолжаются поисково-спасательные работы. Предварительно – под завалами могут оставаться 18 детей. Молимся, чтобы число жертв не увеличилось», — сказала детский омбудсмен.

По данным Львовой-Беловой, к 14:00 число детей, пострадавших от удара ВСУ в ЛНР, достигло 39 человек. Девять из них госпитализированы, трое находятся в тяжёлом состоянии. Решение о возможной эвакуации в Москву ещё не принято.

Уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк займется оказанием помощи семьям пострадавших и погибших детей по поручению Львовой-Беловой.