«Им наплевать»: Бывший нардеп Украины объяснил, почему ВСУ ударили по общежитию с детьми в ЛНР
Килинкаров: Север ЛНР говорит на украинском, но Киеву без разницы, кого убивать
При ночном ударе ВСУ по колледжу и общежитию в ЛНР пострадало 35 человек. Фото © МАХ / Леонид Пасечник
Преступному киевскому режиму всё равно, кого убивать: русскоговорящих или украиноязычных. Об этом заявил Life.ru бывший народный депутат Украины Спиридон Килинкаров, комментируя удар ВСУ по колледжу в Старобельске в Луганской Народной Республике.
По словам парламентария, Старобельск — один из районных центров севера ЛНР. Там говорят преимущественно на украинском, отметил Килинкаров, но для ВСУ это не важно.
Для них это не имеет абсолютно никакого значения. Все потерянные территории для них считаются чужими. И все люди, проживающие на этих территориях, вне зависимости от того, украинцы они, русские, греки, армяне, — им на это наплевать. Поэтому они с такой лёгкостью наносят удары ночью, понимая, что там будут находиться дети. Учебный год не завершён, но там живут дети. Они сознательно нанесли этот удар.
Килинкаров считает, что необходимо чётко обозначить подразделения ВСУ и конкретные фамилии военных, причастных к этому удару. По его словам, в общежитии проживали дети в возрасте от 14 до 18 лет, а предположения украинской стороны о возможном нахождении там российских военных несостоятельны, так как военные давно оборудовали себе помещения под землёй.
Килинкаров выразил опасение, что на Западе этого преступления не заметят, и призвал добиваться персональной ответственности для тех, кто принимал это решение.
Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царёв в беседе с Life.ru назвал произошедшее ужасной новостью.
Очень жалко деток. Ведь дети не виноваты в том, что идёт война. Дети вообще ни в чём не виноваты. Бить по детям — это просто очень низкое преступление. Я ничего больше не могу сказать.
Напомним, утром 22 мая ВСУ нанесли удар по Старобельскому профессиональному колледжу Луганского педуниверситета. В момент атаки внутри находилось 86 ребят от 14 до 18 лет. После взрывов обрушились части конструкций, что вызвало масштабные разрушения внутри помещений. Погибло четыре человека, более 35 пострадало. 8 человек госпитализированы. В СК позже сообщили, что ВСУ прицельно били по колледжу четырьмя дронами.
