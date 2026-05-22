Крысы бьют по детям: вся правда об ударе ВСУ по колледжу Старобельска с помощью ИИ Оглавление Четыре БПЛА и ИИ Palantir: как били по колледжу Старобельск: 4 погибших, 40 раненых детей Западные СМИ проигнорировали удар по колледжу Киевский режим провёл чудовищный теракт против мирных граждан. Украинские БПЛА ударили по колледжу в Старобельске. Погибло несколько студентов. В атаке могли принимать участие не только беспилотники, но и ИИ. Подробности — в материале Life.ru. 22 мая, 11:33 Запад молчит, пока ИИ убивает наших детей: последствия удара по колледжу в Старобельске. Обложка © Канал главы ЛНР в «Максе» /ТАСС

ВСУ нанесли удар по колледжу в Старобельске Луганской Народной Республики. По данным Следственного комитета Российской Федерации, в момент атаки в образовательном учреждении находилось 86 студентов и один работник.

— В результате произошедшего пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. Несколько человек, предположительно, находятся под завалами, — сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Глава ЛНР Леонид Пасечник отметил, что в общежитии были дети, возраст которых от 14 до 18 лет. Минимум 35 человек получили ранения.

Четыре БПЛА и ИИ Palantir: как били по колледжу

В Следственном комитете заявили, что административные здания и общежитие Старобельского колледжа Луганского государственного педагогического университета атаковали четыре БПЛА самолётного типа.

Военный корреспондент Александр Коц предположил, что в ударе мог быть задействован искусственный интеллект. Он напомнил о системе Palantir, которая, как стало недавно известно, используется ВСУ для наведения по целям.

— Даже если удар по общежитию в Старобельске рассчитывал ИИ — это не снимает ответственность с человека. Координаты вводит человек. Кнопку жмёт человек. Подписывает приказ человек, — отмечает Коц.

МЧС России проводит спасательную операцию в Старобельске. Видео © MAX / ГУ МЧС России по ЛНР

Старобельск: 4 погибших, 40 раненых детей

В общей сложности в зданиях колледжа находилось 87 человек. Известно как минимум о четырёх погибших, ещё 40 получили ранения. Спасательную операцию пришлось приостановить из-за возможной повторной атаки, хотя под завалами находились люди.

— В апреле после атаки на административное здание в Марковском округе был приостановлен очный прием граждан в МФЦ во многих городах в центральной и северной части ЛНР из-за угроз прицельных атак БПЛА ВСУ по местам скопления людей. По какой причине дети при этом не были отпущены домой в условиях сложившейся оперативной обстановки — не вполне ясно, — пишет канал «Рыбарь».

Западные СМИ проигнорировали удар по колледжу

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по части 3 статьи 205 УК РФ «Террористический акт».

— В рамках уголовного дела будет дана правовая оценка действиям украинских военнослужащих, которые направили БПЛА на гражданский объект, — сообщили в СК РФ.

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что за такие преступления будет наказание.

— Нацисты как загнанные крысы пытаются кусать за самое больное, совершая покушения на несовершеннолетних детей и ни в чём не повинных гражданских жителей. Это военные преступления, за совершение которых наказание будет неотвратимым, — заявил Родион Мирошник.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова рассказала, что готовится письма Верховному комиссару ООН по правам человека, генеральному секретарю ОБСЕ, председателю Совета ООН по правам человека.

— Мы ожидаем от международных организаций реакции на преднамеренный удар по гражданскому объекту, где обучаются и проживают дети. Рассчитываем также на соответствующую оценку произошедшего со стороны международного сообщества. Подобные действия с точки зрения международного гуманитарного права могут и должны рассматриваться как военное преступление, — заявила омбудсмен.

Западные СМИ проигнорировали удар ВСУ по колледжу в Старобельске. Как отмечает телеканал RT, на сайтах и в соцсетях ведущих мировых СМИ — ни слова об атаке на мирных студентов. Ни на главных страницах, ни в разделах об Украине.

Авторы Даниил Черных