Технофашизм: что за новый мир готовят нам Palantir и «великая» Америка Оглавление «Цифровой концлагерь» Глобалисты стали неоглобалистами Демократия — в прошлом «Технофашизм» в действии Palantir будет растить Америке президентов? Политолог и директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о том, как США и корпорация Palantir готовят технократическую диктатуру, отменяют совесть и превращают граждан в управляемых винтиков. 28 апреля, 11:09 Мир Оруэлла наступил: Манифест Palantir про цифровой концлагерь. Обложка © GPTChat

Одной из наиболее обсуждаемых в мире тем уходящего месяца стал пост в соцсети X американской IT-компании Palantir, который многие уже окрестили «Манифестом технофашизма». В нём содержится краткая выжимка из вышедшей ещё в прошлом году книги главы компании Алекса Карпа и его соавтора Николаса Замиски «Технологическая республика».

Главные мысли документа. Силиконовая долина в ответ на предоставленные ей возможности развития обязана участвовать в обороне государства. Упадок культуры или цивилизации и её правящего класса будет прощён лишь в том случае, если такая культура способна обеспечивать экономический рост и безопасность для общества. Обнажились пределы мягкой силы, способность свободных и демократических обществ одерживать верх требует большего, чем моральные призывы, ей нужна жёсткая сила, а жёсткая сила в нынешнем столетии строится на программном обеспечении. США и коллективному Западу следует противостоять поверхностному соблазну пустого и полого плюрализма.

По мнению авторов, вопрос не в том, будет ли создано ИИ-оружие, а в том, кто его создаст и с какой целью, — противники США не станут делать паузу ради театральных дебатов о целесообразности разработки технологий с критическим военным значением и значением для национальной безопасности, они будут действовать. Национальная служба должна стать универсальной обязанностью, обществу стоит задуматься об отходе от полностью добровольческой армии и вступать в следующую войну лишь в том случае, когда риск и издержки разделены между всеми членами общества. При этом авторы подчёркивают, что ни одна другая страна в истории мира не продвинула прогрессивные ценности сильнее, чем США. По их мнению, некоторые культуры произвели важнейшие достижения, другие остаются дисфункциональными и регрессивными.

Это ни много ни мало претензия на построение нового мирового порядка.

Всё это можно было отнести к разряду современной художественной интерпретации антиутопий Оруэлла. Если бы не два но. Первое: Palantir — это ключевой подрядчик ЦРУ и Пентагона в области ИИ, который уже проявил себя в недавних войнах, развязанных США. Второе — мир Оруэлла давно перестал быть художественным вымыслом. Просто со времён написания романа «1984» прошло много времени, и в новой реальности не так просто разглядеть то, чего мы боялись почти 80 лет назад.

«Цифровой концлагерь»

Об опасности ИИ в целом говорится давно и много. О реальности «цифрового концлагеря» — тоже. Лично я понял в полной мере, что это не просто громкая формулировка. Осенью 2020-го, когда был окончательно и безапелляционно забанен в запрещённых ныне в России американских соцсетях, которые тогда ещё являлись средствами коммуникации глобального масштаба. И даже уже не просто средствами коммуникации, а чем-то большим. Не зря Цукерберг переименовал в итоге своё детище в Meta*, прямо заявляя, что ставит целью фактическое создание платформы, выражающей «направленность к созданию метавселенной.

Напомню, тогда человечество только начало справляться с последствиями пандемии, в ходе которой мы все поняли, насколько мы зависим от соцсетей: общение в условиях самоизоляции, заказ продуктов и вещей через маркетплейсы, аренда автомобиля или вызов такси, любые банковские операции, домашние кинотеатры и прочие развлечения, а главное — постоянно действующие каналы получения информации, всё это в нескольких приложениях, привязанных к единой платформе, ставших значительной (даже основной) частью нашей жизни.

А потом оказалось, что человека можно просто так отрезать от всего этого. Любого. Включая президента США и миллионы его последователей по всему миру. Просто за выражение мыслей, «несоответствующих нормам и правилам сообщества». Правила этого «интернет-сообщества», написанные главами глобальных мета-корпораций, фактически переносились на живое человеческое общество, подменяя законы и традиции, размывая культуры, идеологию, ментальность.

Глобалисты стали неоглобалистами

С тех пор что-то изменилось? Едва ли. Только у власти в США снова Трамп. Которого глобалисты считали своим врагом, а «Твиттером» владеет его (бывший уже, правда) соратник Илон Маск. Но мы по-прежнему живём в «цифровом концлагере» с разницей лишь в том, что нас не «выпиливают» из сообщества за крамольные мысли, напротив, «Большой брат» всячески пытается каждого человека привязать к себе, сделать тотально зависимым винтиком. Но суть та же — глобализация и тотальный контроль. Глобалисты теперь стали неоглобалистами. Это, к слову, наглядно видно на примере американской внешней политики. Многие поверили Трампу в том, что MAGA — это концентрация на проблемах американцев и невмешательство в дела других стран и континентов. А оказалось, это ещё более агрессивная политика по всему миру и новые войны. Всё, чтобы удержать зашатавшуюся гегемонию Штатов. Под прямо противоположными лозунгами. Но ведь я уже говорил, что мир всё больше начинает напоминать мир Оруэлла?

MAGA — это ведь ещё и мессианство США. Этим наваждением американская политика отличалась всегда, практически каждый президент хоть раз заявил что-то об «исключительности американской нации», и Трамп далеко не исключение. США не просто спасают мир, они сражаются в великой эсхатологической битве с Антихристом!

Не случайно с закрытыми лекциями именно на эту тему по миру активно катается Питер Тилль, основатель Palantir и один из главных идеологических соратников Трампа. Антихрист в его представлении — это неолуддит, который противится техническому прогрессу. И с ним нужно беспощадно бороться любыми методами, и рассуждения о морали тут неуместны.

Питер Тилль, основатель Palantir. Фото © Wikipedia / Gage Skidmore

Демократия — в прошлом

Собственно, об этом говорится и в манифесте Palantir: отказ от морали в пользу холодного расчёта, декларация об изживании «мягкой силы», отказ от осуждения политиков и публичных людей, в том числе за ошибки и просчёты, более того, отказ обращать внимание на культурные и психологические «особенности» элиты (это уж и вовсе можно воспринимать как попытку оправдать «право» адептов секты Эпштейна насиловать детей). Да. Тот самый технофашизм — технократическая диктатура.

И тут ключевыми словами как раз являются «фашизм» и «диктатура», а не «техно». Фашисты XX века продвигали теорию «избранности» отдельных рас и этносов. Нынешние — класса создателей метакорпораций. Если фашизм прошлого ещё прикрывался ложью о «социализме», «общинности» «народной воле» и т.д., то сегодняшний — открыт и ультрабуржуазен. Инструменты новые (под стать техническому прогрессу), суть та же.

Никакого противоречия между глобализмом и неоглабализмом на самом деле нет. В обоих случаях цель — подчинение мира. У первых — через «мягкую» силу, у вторых — через «жёсткую». Не в том смысле этого слова, к которому мы привыкли, а посредством цифровизации, контроля и управления.

Фото © ТАСС / EPA / HANNIBAL HANSCHKE

«Технофашизм» в действии

Хотя жёсткую силу в привычном смысле мы тоже видим. Уничтожение руководства ливанской «Хезболлы» через взрывы пейджеров — это всё Palantir с его технологиями сбора и анализа информации. Нынешняя атака на Иран, похищение президента Венесуэлы, атака на наркокартели в Мексике — это лишь неполный список операций, где применяются технологии этой компании. Люди, государства, мешающие новому мировому порядку и не поддающиеся обращению в его адептов, уничтожаются, в крайнем случае просто маргинализируются и выбрасываются на обочину жизни общества. И центром этого нового мира, разумеется, являются Соединённые Штаты Америки.

Об этом прямо говорится в манифесте: современный мир — это заслуга Америки и все должны отдавать ей дань за это: от Кремниевой долины, которая в другой стране была бы невозможна, до всех граждан: предлагается вернуться к всеобщему военному призыву — все обязаны участвовать в обороне государства (очевидно, от Антихриста, который находится в России и Китае). В манифесте отмечается, что «противники ждать не будут». Кто противники — понятно. О чём речь — тоже (она о том самом ИИ, в области которого США очень хотят выиграть гонку у КНР). Значит, нужно мобилизовать все силы. Речь идёт и о милитаризации в прямом смысле, манифест предлагает предоставить такую возможность Германии и Японии, которые, очевидно, могут рассматриваться как главные военные тараны против Москвы и Пекина.

Ну и да, в манифесте говорится о завершении «ядерной эры», мол, ядерное оружие перестаёт быть чем-то определяющим. И тут содержится хитрость. Во-первых, США в области ядерных зарядов и их носителей явно отстают от России (и рискуют отстать и от Китая). Во-вторых, ЯО, как и любое оружие, –– это не более чем технология, эффект от применения которой определяется не ею самой, а человеком, который её задействует. А если этот человек зомбирован и встроен в «правила и нормы сообщества», его мысли и действия полностью управляемы, будь это обычный солдат или президент США.

Palantir будет растить Америке президентов?

Интересный момент. Основатель Palantir Питер Тилль не просто радетель за ИИ и мост между новым классом «избранных» и силовыми структурами США. Он ещё и кузнец кадров, в том числе, возможно, будущих глав Белого дома. Не секрет, что авторитет Дональда Трампа даже среди его сторонников заметно упал из-за иранской авантюры, на президента уже регулярно совершаются покушения, так что не исключено, что коня придётся, что называется, менять на переправе. Наиболее популярным человеком в Республиканской партии и среди американских консерваторов является вице-президент Джей Ди Вэнс, которого с самого начала прочили в преемники Трампа. А он, внимание, человек Тилля.

Перед началом своей политической карьеры Вэнс занимался венчурным инвестированием, в том числе был руководителем в фирме Mithril Capital, основанной Тиллем, с которым он познакомился ещё во время учёбы в Йельской школе права (услышанную там лекцию Тилля Вэнс впоследствии назовёт поворотным моментом в своей жизни). Интересно, что Вэнс в те годы был яростным критиком Трампа, но вдруг он превратился в не менее ярого «Трамписта». Произошло это после встречи с Трампом в Мар-а-Лаго в феврале 2021 года, организованной, по некоторым данным… Питером Тиллем, который создал не просто эффективную бизнес-империю, но и систему влияния на политические элиты, пустившую глубочайшие корни в американской власти.

Очевидно, идеология таких людей, как Тилль, очень скоро может стать основой нового мирового порядка, навязываемого Соединёнными Штатами. Вернее, уже стала, просто пока неофициально. Пока ещё вещи не названы своими именами, а «технофашизм» остаётся скорее пугалкой и темой для голливудских фильмов, в которых демонстрируется вполне реальное будущее.

Остаётся непонятным, как понимать появление этого манифеста? То ли авторы, будучи всё же людьми со своими слабостями и тщеславием, не удержались от соблазна изложить (или похвастать) свои идеи обществу. То ли это просто холодный расчёт с целью проверить реакцию, выявить границы дозволенного здесь и сейчас.

Впрочем, не исключено, что манифест написан искусственным интеллектом, а мы все уже живём в «Матрице», чего не замечаем и не хотим замечать…

* Компания Meta признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории РФ.

Другие авторские колонки Дмитрия Родионова — на персональной странице в Life.ru.

