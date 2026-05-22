Экстренное заседание ООН по удару в Старобельске состоится сегодня в 22.00
Последствия удара ВСУ в Старобельске. Фото © © МАХ / Леонид Пасечник
Экстренное заседание Совбеза ООН по удару ВСУ в Старобельске, которое ранее запросила Россия, состоится сегодня в 22.00 мск, сообщили в российском постпредстве.
Кстати, ранее в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявили, что «видели сообщения» о трагедии, и «пытаются собрать дополнительную информацию».
Напомним, Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после теракта ВСУ в ЛНР. Ночью 22 мая Украина целенаправленно ударила по зданиям профколледжа в Старобельске — учебному корпусу и общежитию. Внутри в это время спали дети от 14 до 18 лет — всего 86 учащихся. После взрывов пятиэтажное здание обрушилось до второго этажа. В результате погибло 4 человека и 39 пострадало. Также под завалами могут оставаться до 18 студентов. Спасатели продолжают работы на месте разрушений.
