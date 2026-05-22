Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после удара ВСУ по колледжу в ЛНР
Обложка © Telegram / Луганский информационный центр
Российская сторона настаивает на экстренном обсуждении в Совете Безопасности ООН инцидента в Старобельске. По словам Евгения Успенского, пресс-секретаря постоянного представителя РФ при ООН, Москва обвиняет ВСУ в преднамеренном ударе по общежитию, где находились несовершеннолетние и студенты.
«РФ запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», — сказал он журналистам.
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, ещё 39 пострадали. СК возбудил дело о теракте.
Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.