22 мая, 12:29

Россия запросила срочное заседание Совбеза ООН после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Обложка © Telegram / Луганский информационный центр

Российская сторона настаивает на экстренном обсуждении в Совете Безопасности ООН инцидента в Старобельске. По словам Евгения Успенского, пресс-секретаря постоянного представителя РФ при ООН, Москва обвиняет ВСУ в преднамеренном ударе по общежитию, где находились несовершеннолетние и студенты.

«РФ запросила экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с преднамеренным ударом ВСУ по общежитию, где проживали несовершеннолетние и студенты, в Старобельске», — сказал он журналистам.

Под завалами колледжа в ЛНР могут находиться 18 детей, сообщила Львова-Белова
Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, ещё 39 пострадали. СК возбудил дело о теракте.

Наталья Демьянова
