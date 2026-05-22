22 мая, 09:27

Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 39

Обложка © МАХ/Леонид Пасечник

В Старобельске Луганской Народной Республики число пострадавших в результате атаки на здания колледжа увеличилось до 39 человек. Также сообщается о погибших. Об этом журналистам рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день, вот прямо на настоящий момент, известно о 39 пострадавших, есть и погибшие», — отметил он.

Напомним, 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию, где проживали учащиеся местного колледжа. В результате обстрела погибли как минимум четыре человека, более 35 пострадали. Под завалами до сих пор могут находиться люди. Минздрав сообщил, что 8 человек госпитализированы. СК возбудил дело о теракте.

Милена Скрипальщикова
