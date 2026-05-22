Число пострадавших при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 39

В Старобельске Луганской Народной Республики число пострадавших в результате атаки на здания колледжа увеличилось до 39 человек. Также сообщается о погибших. Об этом журналистам рассказал глава ЛНР Леонид Пасечник.

«На сегодняшний день, вот прямо на настоящий момент, известно о 39 пострадавших, есть и погибшие», — отметил он.