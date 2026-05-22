«Единая Россия» развернула оперштаб помощи пострадавшим в Старобельске

Партия «Единая Россия» организовала оперативный штаб для помощи органам местного самоуправления Старобельска после ночной атаки на здания колледжа в ЛНР. Об этом сообщил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, который курирует гуманитарную миссию партии в ЛНР.

«Единая Россия» создала оперативный штаб помощи органам муниципального образования города Старобельска, для оперативного и быстрого решения вопросов по поддержке и психологической помощи родителям и пострадавшим студентам», — отметил он.

Отдельно Водолацкий выразил надежду, что все люди, остающиеся под завалами, будут найдены в кратчайшие сроки, а пострадавшие получат необходимую помощь. Также он пожелал родственникам сил и стойкости, а раненым — скорейшего выздоровления.

Ранее сообщалось, что в результате атаки на здания колледжа и общежития в Старобельске Луганской Народной Республики погибли четыре человека, ещё 35 получили ранения. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Пострадавшие получили ранения различной степени тяжести.