18-летнему пострадавшему при атаке на колледж в ЛНР грозит ампутация руки

18-летний пострадавший при атаке ВСУ на колледж в Старобельске находится в критическом состоянии. Врачи борются за его жизнь и рассматривают возможность ампутации конечности. Об этом журналистам сообщил замглавврача Луганской республиканской клинической больницы Дмитрий Котуха.

Состояние молодого человека медики оценивают как крайне тяжёлое. По словам специалистов, повреждения конечности оказались настолько серьёзными, что рассматривается вопрос её ампутации.

«То есть тут боремся за его жизнь. Это парень, 18 лет», — заключил он.

Ранее Министерство просвещения РФ пообещало оказать всю необходимую помощь пострадавшим в общежитии в Старобельске ЛНР. Министр ведомства Сергей Кравцов назвал произошедшее ударом по беззащитным и выразил соболезнования семьям погибших.

Напомним, трагедия в Старобельске произошла 22 мая: украинские военные нанесли удар по зданию, где жили учащиеся местного колледжа. В результате атаки погибли не менее четырёх человек. К 14:00 число раненых несовершеннолетних возросло до 39. Девятерым пострадавших потребовалась срочная госпитализация, трое из них — в критическом состоянии. По факту случившегося СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. Уполномоченный по правам ребенка Мария Львова-Белова уточнила, что под руинами разрушенного учебного корпуса и общежития могут находиться до 18 пострадавших.