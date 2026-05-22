Минпросвещения окажет поддержку пострадавшим при ударе ВСУ на общежитие в ЛНР
Обложка © Луганский информационный центр
Минпросвещения окажет необходимую помощь пострадавшим в общежитии в Старобельске ЛНР. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов, комментируя удар по Старобельскому колледжу.
Министр отметил, что ВСУ нанесли прицельный удар по объекту с детьми — удар по беззащитным. Кравцов выразил соболезнования близким погибших в результате этого ужасного события.
«Скорблю вместе с вами, разделяю вашу боль. Колледжу и пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь», – говорится в сообщении.
Ситуация находится в зоне постоянного внимания Минпросвещения. В Старобельск уже направлены психологи Федерального координационного центра при Московском психолого-педагогическом университете. Специалисты окажут экстренную помощь пострадавшим и их семьям.
Напомним, что 22 мая украинские военные нанесли удар по зданию в Старобельске, где жили учащиеся колледжа. Жертвами атаки стали минимум четыре человека. К 14:00 число раненых детей выросло до 39. Девятерых пришлось госпитализировать, трое из них в тяжёлом состоянии. Следственный комитет возбудил дело о теракте. Уполномоченный при президенте по правам ребёнка Мария Львова-Белова заявила, что под завалами разрушенного колледжа и общежития могут находиться до 18 пострадавших.
