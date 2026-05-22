Путин: Никаких военных объектов рядом с общежитием в Старобельске нет

Президент России Владимир Путин на встрече с выпускниками программы «Времени героев» в Кремле заявил, что рядом с атакованным колледжем в Старобельске отсутствовали какие-либо военные объекты или инфраструктура спецслужб.

По словам главы государства, версия о том, что беспилотники якобы были сбиты средствами ПВО или радиоэлектронной борьбы и случайно попали в здание, не имеет оснований. Он отметил, что удар, по его оценке, был целенаправленным.

«Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб. Либо родственных им служб рядом с общежитием нет», — подчеркнул президент.

Путин также сообщил, что атака проходила в три волны, а в направлении объекта были запущены 16 беспилотников.

Президент отметил, что все обстоятельства произошедшего будут расследованы, после чего будут сделаны соответствующие выводы. По его словам, произошедшее вновь показывает, с кем Россия имеет дело в рамках конфликта.

Ночью 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие профессионального колледжа. В здании в этот момент находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. После серии взрывов пятиэтажное общежитие частично обрушилось — конструкции рухнули до второго этажа. Погибли шесть человек, 39 пострадали. Ещё 15 числятся пропавшими. В МИД РФ заявили, что виновные в атаке не смогут избежать ответственности. Российская сторона настаивает на международном разбирательстве произошедшего. Россия запросила срочное заседание Совета Безопасности ООН после удара по колледжу в Старобельске. Заседание назначено на 22:00 мск.