Путин встретился с выпускниками первого потока кадровой программы «Время героев»

Владимир Путин провел в Кремле встречу с участниками кадровой программы «Время героев». Речь идёт о первом потоке обучения. Выпускники уже трудятся на руководящих должностях в госструктурах, общественных объединениях и коммерческих компаниях.

Программа стартовала весной 2024 года. Обучение прошли 82 человека.

Подавляющее большинство из них уже получили назначения — речь о 70 специалистах. Среди участников 21 Герой России.

Ещё 62 человека имеют ордена Мужества. Один из выпускников награждён сразу четырьмя такими знаками отличия.

Идея запустить проект принадлежит главе государства. Он озвучил её в послании Федеральному собранию в феврале 2024-го.

Суть инициативы — подготовка управленцев высшего звена из числа действующих и бывших военных. Слушатели осваивают современные технологии руководства и укрепляют навыки командного взаимодействия. За реализацию отвечает Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с платформой «Россия — страна возможностей».