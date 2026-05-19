Участник «Времени героев» стал зампредом правительства Ивановской области

Участник программы «Время героев» Павел Емельянов назначен заместителем председателя правительства Ивановской области. На новом посту он будет курировать вопросы региональной безопасности.

В июне 2025 года Емельянов вошёл во второй поток программы, инициированной президентом Владимиром Путиным. Его наставником стал губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский.

«Безопасность — одна из важнейших задач Правительства на сегодняшний день», — отметил Емельянов.

Воскресенский заявил, что по итогам стажировки предложил участнику проекта войти в команду области. По словам губернатора, опыт Емельянова будет полезен для субъекта, а его умение идти к цели и добиваться результата особенно важно в работе власти.

Павел Емельянов родился в 1984 году в Челябинске. За боевые заслуги он награждён двумя орденами Мужества, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами и медалью «За отвагу». Ранее новые должности получили уже более 90 участников программы «Время героев».

Ранее Life.ru сообщал, что участник программы «Время героев» Олег Джафаров назначен замгубернатора ЕАО. На новой должности он будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией.