Спорт будущего и «русский код»: Кавалер ордена Мужества Фролов побывал на «Дайте сказать»

Героем шоу «Дайте сказать!» стал кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Фролов. В новом выпуске он рассказал о служении государству, спорте будущего, «русском коде» и адаптации ветеранов.

Фролов также поделился мнением о том, почему умение принимать решения в критический момент особенно важно для госслужбы. Вместе с ведущими обсудили, может ли боевой опыт стать основой для работы в управлении, спорте, образовании и новых технологических сферах.

Владислав Фролов — начальник управления по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва. В выпуске также затронули тему перехода военных в гражданскую жизнь и ответственности, которая не заканчивается после службы.