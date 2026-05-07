Спорт будущего и «русский код»: Кавалер ордена Мужества Фролов побывал на «Дайте сказать»

Участник «Времени героев» Владислав Фролов стал гостем шоу «Дайте сказать!»

Владислав Фролов. Обложка © Telegram / ВРЕМЯ ГЕРОЕВ

Героем шоу «Дайте сказать!» стал кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Владислав Фролов. В новом выпуске он рассказал о служении государству, спорте будущего, «русском коде» и адаптации ветеранов.

Фролов также поделился мнением о том, почему умение принимать решения в критический момент особенно важно для госслужбы. Вместе с ведущими обсудили, может ли боевой опыт стать основой для работы в управлении, спорте, образовании и новых технологических сферах.

Владислав Фролов — начальник управления по развитию инновационных видов спорта Федерального центра подготовки спортивного резерва. В выпуске также затронули тему перехода военных в гражданскую жизнь и ответственности, которая не заканчивается после службы.

Ранее Life.ru рассказывал, что Герой Российской Федерации, участник президентской программы «Время героев» Андрей Фроленков был назначен заместителем губернатора Брянской области. Теперь он старается объединить свои новые знания и накопленный военный опыт.

Александра Мышляева
