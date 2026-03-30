Выпускник «Времени героев» Валихов получил пост в Минздраве Дагестана

Участник кадрового проекта «Время героев», кавалер трёх орденов Мужества Магомед Валихов назначен заместителем министра здравоохранения Республики Дагестан. О решении стало известно 30 марта.

Валихов вошёл в число более 80 выпускников программы, занявших руководящие должности в различных государственных структурах по всей стране. Карьеру в исполнительной власти он начал после завершения обучения во втором потоке президентской программы, стартовавшей в июне 2025 года.

«Здравоохранение — это фундамент качества жизни в нашем регионе, здоровье людей — наш абсолютный приоритет. Я горжусь, что буду работать над развитием этого важнейшего направления», — подчеркнул Валихов.

По его словам, обучение научило его не бояться сложных задач и сосредотачиваться на достижении измеримых результатов. В новой должности он планирует сосредоточиться на реализации стратегических инициатив по модернизации медицинской системы региона.

Наставником Валихова в период стажировки был глава Дагестана Сергей Меликов, который высоко оценил профессиональные и личные качества своего подопечного. Меликов отметил, что Валихов на передовой спасал жизни военнослужащих, проявив самоотверженность и высокий профессионализм.

«И три ордена Мужества — лучшее тому подтверждение. Здесь и на фронте он показал свои лучшие человеческие качества — неравнодушие, стремление прийти на помощь, доброту и отзывчивость. Думаю, это особенно важно для человека, которому доверяют работу в сфере медицины», — сказал глава региона.

Магомед Валихов — уроженец Махачкалы. Его боевой путь отмечен тремя орденами Мужества, медалью «За отвагу» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами.

