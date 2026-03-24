Участник программы «Время героев» Алексей Свинин получил пост в «Технодинамике»

Участник кадрового проекта «Время героев» Алексей Свинин получил руководящую должность в промышленном холдинге «Технодинамике». Офицер, дважды удостоенный ордена Мужества, занял кресло заместителя генерального директора по развитию.

Назначение стало закономерным этапом карьеры ветерана, который минувшим летом вошел в число 85 слушателей второго потока программы. Данный проект, запущенный по инициативе Президента РФ, готовит квалифицированные кадры для системы государственного управления и крупнейших предприятий страны.

По словам самого Свинина, опыт обучения помогает ему выстраивать работу в новой должности. «Устойчивое развитие российских информационных технологий является одним из гарантов безопасного будущего жителей страны», — отметил он, добавив, что его команда намерена добиваться технологического суверенитета.

Наставником Алексея в ходе стажировки выступила первый замминистра труда и соцзащиты Ольга Баталина. Она отметила серьезный подход офицера к решению управленческих задач и глубокое погружение в вопросы социальной поддержки участников боевых действий.

Алексей Анатольевич родился в 1987 году в Новосибирской области. Помимо двух орденов Мужества, его заслуги перед Родиной отмечены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Масштаб кадровых перестановок продолжает расти: уже более 80 выпускников «Времени героев» получили назначения на ответственные посты. В их числе полпред Президента в УрФО Артем Жога, губернатор Тамбовской области Евгений Первышов и сенатор Алексей Кондратьев.

Программа доказывает свою эффективность в интеграции ветеранов в мирную жизнь. Ранее стало известно, что Герой России Владимир Сайбель возглавил комиссию при Президенте по делам ветеранов, а Мария Костюк, руководившая самим проектом, была избрана главой Еврейской автономной области.

