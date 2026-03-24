Отрезанный от своих, но не сломленный: Боец Ярашев получил Звезду Героя из рук министра обороны

Министр обороны Андрей Белоусов навестил в госпитале рядового Сергея Ярашева. Военнослужащий удостоен звания Героя России за проявленное мужество в зоне проведения специальной военной операции.

Белоусов вручил «Золотую Звезду» бойцу Ярашеву, в одиночку удержавшему позиции. Видео © Минобороны РФ

Боец 51-й гвардейской армии в составе группировки «Центр» выполнял задачу на красноармейском направлении. В ходе сражения он оказался отрезан от своего подразделения, однако не оставил пост.

Два месяца военнослужащий удерживал позицию в полной изоляции. Несмотря на отсутствие поддержки, он продолжал передавать командованию важные разведданные о противнике.

Глава оборонного ведомства вручил бойцу медаль «Золотая Звезда» прямо в Национальном медицинском исследовательском центре им. А. А. Вишневского, где сейчас проходит лечение герой.

«Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов вручил медаль "Золотая Звезда" военнослужащему участнику специальной военной операции рядовому Сергею Ярашеву... Глава российского военного ведомства поблагодарил Сергея Ярашева за подвиг и мужество, проявленные при выполнении боевых задач, пожелал скорейшего выздоровления и отметил, что будет внимательно следить за процессом лечения и реабилитации Сергея», — сообщили в министерстве.

Помимо высокой государственной награды, министр передал слова благодарности от президента Владимира Путина. В ведомстве подчеркнули: «Также министр обороны РФ передал поздравления от верховного главнокомандующего ВС РФ».

В данный момент Сергей Ярашев находится под присмотром врачей, восстанавливая здоровье.