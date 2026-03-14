Про 21-летнего героя из Самары, который 68 дней держал позицию в одиночку, снимут фильм
Сергей Ярашев. Обложка © Telegram / Минобороны России
Полнометражный фильм планируют снять о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней в одиночку удерживал позицию в Гришино в ДНР. Об этом журналистам сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Считаю абсолютно правильным и нужным всё это зафиксировать — историю про Сергея Ярашева… она тоже потребует экранизации», — заявил Пушилин.
По словам главы ДНР, идею создания фильма обсудили с продюсером Андреем Кретовым. Продюсер отметил, что подготовка к созданию картины уже началась. По его словам, проект планируется как полнометражный фильм, а не сериал. Сценарий и режиссуру возьмёт на себя Андрей Симонов, который уже изучает материалы, связанные с историей подвига Ярашева.
Напомним, что российский военнослужащий Сергей Ярашев из Самары 68 дней в одиночку удерживал позиции в районе Гришино. Всё это время ему доставляли боеприпасы и продовольствие с помощью дронов. В ходе штурма опорного пункта ВСУ боец первым ворвался в укрепления, уничтожил несколько огневых точек и оказался отрезан от своих подразделений из-за плотного огня и атак FPV-дронов. Позднее, несмотря на сильное обморожение, Ярашев смог пройти около девяти километров через густой туман и выйти к своим. Президент России Владимир Путин присвоил Ярашеву звание Героя РФ.
