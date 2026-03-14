Про 21-летнего героя из Самары, который 68 дней держал позицию в одиночку, снимут фильм

Полнометражный фильм планируют снять о Герое России Сергее Ярашеве, который 68 дней в одиночку удерживал позицию в Гришино в ДНР. Об этом журналистам сообщил глава республики Денис Пушилин.

«Считаю абсолютно правильным и нужным всё это зафиксировать — историю про Сергея Ярашева… она тоже потребует экранизации», — заявил Пушилин.

По словам главы ДНР, идею создания фильма обсудили с продюсером Андреем Кретовым. Продюсер отметил, что подготовка к созданию картины уже началась. По его словам, проект планируется как полнометражный фильм, а не сериал. Сценарий и режиссуру возьмёт на себя Андрей Симонов, который уже изучает материалы, связанные с историей подвига Ярашева.