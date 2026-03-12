«Стреляли в щели в полу»: Державший оборону 68 дней Герой России раскрыл, как ВСУ пытались его убить

Герой России Сергей Ярашев в интервью телеканалу «Звезда» рассказал, как на протяжении 68 дней удерживал позиции в ДНР, дважды вступал в перестрелки с противником и ликвидировал двух боевиков ВСУ. Всё это время рядовой скрывался в импровизированном укрытии под полом, рискуя жизнью ежедневно.

Сергей Ярашев рассказал, как на протяжении 68 дней удерживал позиции в ДНР. Видео © Telegram / Zvezdanews | «Звезда»

«Моё укрытие было под полом, там такая яма, я в ней укрывался. Летали дроны. Полы были бетонные с решётками, противник приходил и стрелял прямо в эти щели. Когда слышали наши дроны, то сразу убегали. Я докладывал нашим о том, что рядом противник», — поделился Ярашев.

По словам бойца, враги не замечали его около месяца. Ситуация изменилась, когда он вышел забрать посылку — тогда его обнаружили. После этого военные ВСУ пытались атаковать позицию, но Ярашев успел передать координаты, и российские дроны накрыли противников.

В другой раз боец вступил в перестрелку лично. Он услышал боевиков рядом со зданием, началась перестрелка. Ярашев вернулся в свою постройку, куда следом зашли трое ВСУшников. Рядовой увидел их и двоих уничтожил на месте.

Особенно тяжело давались холод и одиночество. Ярашев рассказал, что сходил с ума от изоляции, сидел в сырости. Присланный спальник быстро промок, ноги перестали поступать кровь, несмотря на попытки растирать и двигать ими. Из-за обморожения конечности ступни не удалось. Несмотря на это, Ярашев не унывает. Он заявил, что молод и настроен жить дальше. Боец признался, что очень хочет вернуться к своим боевым товарищам.

Напомним, что 21-летний Сергей Ярашев из Самары в одиночку удерживал позицию на Красноармейском направлении на протяжении 68 дней. Несмотря на ранения и потерю обеих стоп, военнослужащий дождался эвакуации. Примечательно, что рядовой совершил героический поступок уже на первом своём боевом задании. 11 марта, Владимир Путин подписал указ о присвоении Ярашеву звания Героя России.