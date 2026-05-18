Участник программы «Время героев» Олег Джафаров назначен замгубернатора ЕАО

Герой России, кавалер ордена Мужества и участник программы «Время героев» Олег Джафаров назначен заместителем губернатора Еврейской автономной области. На новой должности он будет курировать вопросы, связанные со специальной военной операцией.

В зону его ответственности войдут поддержка участников СВО и их семей, координация региональных мер помощи, содействие волонтёрским объединениям, а также работа по увековечиванию памяти героев.

В июне 2025 года Джафаров стал одним из 85 участников второго потока программы «Время героев», инициированной президентом России Владимиром Путиным. Обучение реализуют Высшая школа государственного управления Президентской академии и платформа «Россия — страна возможностей».

Комментируя назначение, Джафаров отметил, что программа дала ему необходимые управленческие навыки для новой работы. По его словам, главная задача сейчас — выстроить такую систему, при которой ни один запрос от бойца СВО или его близких не останется без ответа. Особое внимание планируется уделить не только текущей помощи, но и долгосрочной поддержке: реабилитации, переобучению и трудоустройству.

Стажировку в рамках программы Джафаров проходил в Минвостокразвития под наставничеством министра Алексея Чекункова. После знакомства с работой ведомства и поездок по регионам Дальнего Востока и Арктики он выбрал Еврейскую автономную область основным местом стажировки. Региональным наставником для него стала губернатор Мария Костюк.

В Минвостокразвития отметили, что программа «Время героев» помогает усиливать регионы Дальнего Востока и Арктики новыми управленческими кадрами. Чекунков подчеркнул, что Джафаров как коренной дальневосточник хорошо понимает специфику территории и во время стажировки показал готовность глубоко вникать в задачи.

Мария Костюк, в свою очередь, заявила, что боевой путь, жизненный опыт и преданность Родине помогут Джафарову эффективно выстроить работу в интересах защитников, их семей и всех, кто помогает фронту.

Олег Джафаров родился в 1991 году в селе Дмитриевка Свободненского района Амурской области. За боевые заслуги он удостоен звания Героя Российской Федерации, награждён орденом Мужества и медалью Жукова.

Ранее новые должности уже получили более 90 участников программы «Время героев». Среди них полпред президента в УрФО , глава Тамбовской области Евгений Первышов, член ЦИК России Анатолий Сысоев и руководитель «Движения Первых» Артур Орлов. Также участник программы «Время героев» Александр Шуваев был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области.