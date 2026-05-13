Путин назначил участника «Времени Героев» Шуваева врио губернатора Белгородчины

Владимир Путин назначил Александра Шуваева временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области. Решение принято после личной встречи, сообщили в пресс-службе Кремля. Известно, что новоиспечённый глава региона принимал участие в программе «Время Героев».

«В Кремле прошла рабочая Президента встреча с Александром Шуваевым. Указом Президента Александр Шуваев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Белгородской области», — говорится в сообщении.

Александр Шуваев родился в 1981 году в городе Новый Оскол Белгородской области. Указом главы государства за боевые заслуги был удостоен звания Герой Российской Федерации, награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с мечами, орденом Александра Невского, тремя орденами Мужества и медалью Суворова.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ушёл в отпуск на две недели. Позднее глава региона продлил его на две недели.