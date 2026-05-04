Белгородский губернатор Гладков продлил отпуск по рекомендации врачей

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что продлил свой отпуск на две недели по рекомендации врачей. Соответствующая публикация появилась в его телеграм-канале утром 4 мая.

«Дорогие друзья, продлил отпуск на две недели по рекомендации врачей», — кратко проинформировал Гладков.

Напомним, 16 апреля Гладков сообщил, что уходит в отпуск на две недели впервые с 2024 года. Обязанности губернатора временно перешли к его заместителю Александру Лоренцу. После этого появились сообщения, что ему могут предложить новую должность — посла России в Абхазии. СМИ подчёркивали, что внимание к республике со стороны Москвы остаётся значительным, что придаёт этой должности политическую важность.

Главе Белгородской области 57 лет. Он занимает пост губернатора с 2021 года. Ранее работал заместителем губернатора Севастополя и зампредом Правительства Ставропольского края. Сейчас Гладков также является членом Государственного Совета России (с 2021 года).