30 апреля, 07:18

Стало известно о новой должности, которую могут предложить Гладкову

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков может занять дипломатическую должность и стать послом России в Абхазии. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

Обсуждается возможность перехода Гладкова на дипломатическую службу. Такая позиция может рассматриваться как более спокойный карьерный этап.

Отдельно отмечается, что внимание к республике со стороны российских властей остаётся значительным, что придаёт этой должности политическую важность. Также в материале говорится, что Вячеслав Гладков ранее не работал на дипломатических постах. Кроме того, с 16 апреля он находился в двухнедельном отпуске.

Ранее Гладков сообщил о начале двухнедельного отпуска, отметив, что аналогичный перерыв в работе он брал в 2024 году. По его словам, на время его отсутствия система управления регионом продолжит функционировать в штатном режиме, без изменений в структуре власти.

Милена Скрипальщикова
