16 апреля, 13:38

Белгородский губернатор Гладков уходит в отпуск на 2 недели впервые с 2024 года

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Обложка © ТАСС / Антон Вергун

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о двухнедельном отпуске. Он отметил, что последний раз подобный отдых у него был в 2024 году.

В его отсутствие вся структура власти продолжит штатную работу. Руководители и правительство области остаются на своих постах.

«Правительство региона, главы — все находятся на своих рабочих местах. Оперативные дежурные, МЧС, полиция, «Барс-Белгород», «Орлан» — все работают и выполняют свои оперативные и боевые задачи», — отметил Гладков.

Все алгоритмы действий на случай ЧС уже многократно проверены и отлажены. Мирные жители находятся под защитой, подчеркнул губернатор.

Обязанности губернатора временно перешли к его заместителю Александру Лоренцу. Сам глава региона пообещал продолжать публиковать оперативные сводки в соцсетях.

Белгородские власти объяснили странную рассылку СМС от имени Гладкова
Белгородские власти объяснили странную рассылку СМС от имени Гладкова

Ранее сообщалось, что глава Белгородской области Гладков может перейти в федеральное правительство. Потенциальным местом его работы называлось Министерство экономического развития РФ, которое возглавляет Максим Решетников.

BannerImage
Никита Никонов
