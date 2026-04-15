15 апреля, 15:27

Белгородские власти объяснили странную рассылку СМС от имени Гладкова

Обложка © VK / Вячеслав Гладков

Белгородские власти выяснили причину массовой рассылки странных СМС жителям области. Некоторые горожане вместе с оповещениями об атаках беспилотников получили сообщение: «Гладков Вячеслав Владимирович, губернатор Белгородской области» — без какого-либо дополнительного текста. После начала проверки губернатор Вячеслав Гладков сообщил о её результатах.

Скриншот рассылки от РСЧС. Фото © Telegram/Настоящий Гладков

«Дорогие друзья, в результате проверки по поводу СМС от РСЧС выяснилось, что был технический сбой», — написал глава региона.

Жителей попросили не беспокоиться. Власти заверили, что система оповещения продолжает работать в штатном режиме, а сбой был единичным и уже устранен.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области вводили упреждающий режим реагирования из-за возможной угрозы атаки беспилотников. Спецслужбы мониторили ситуацию, возможны были временные ограничения мобильного интернета. Жителей просили следить за оповещениями. В настоящее время режим снят.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

Анастасия Никонорова
